لعمامرة: هذه القمة “نوفمبرية” لأن نوفمبر رمز التحديات والحرص على لم الشمل

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ان هذه القمة قمة نوفمبرية من حيث الطموح الذي أردنا أن تتسم به القمة.

وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها لعمامرة رفقة الامين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط أكد ان هذه القمة “نوفمبرية” لأن نوفمبر رمز التحديات والحرص على لم الشمل.

وغغتنم لعمامرة الفرصة لتحيت كل الجزائريين الذين ساهموا من قربيب أوبعيد في إنجاح هذه القمة . كما قدم إعتذارات للمواطنين الذين تم إعاجهم في حركة المرور.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان نجاح هذه القمة هو نجاح للجزائر ولكل الجزائريين الذين ساهموا في إنجاحها. كما ان النجاح واضح وهو نجاح الدولة والمواطنين والمشرف على القمة الرئيس عبد المجيد تبون.