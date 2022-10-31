لعمامرة: هناك اقتراح لتفعيل منظومة الجامعة العربية للوقاية من نشوب نزاعات 

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، أن من بين اقتراحات الرئيس عبد المجيد تبون في هذه القمة تفعيل منظومة الجامعة العربية الرامية الى الوقاية من نشوب نزاعات والمساهمة في حلها.

لعمامرة، وفي ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات، افصح عن وجود عدد من الإقتراحات الدقيقة التي سيتدارسها الرئيس تبون مع نظرائه اثناء اللجنة التشاورية.

وأضاف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ان الرئيس عبد المجيد تبون يولي اهمية قصوى لهذا الجانب الوقائي من النزاعات وايجاد الحلول للمشاكل والنزاعات العربية.

وتابع لعمامرة في هذا الشأن، حيث قال أنه سيتم تعبئة اساليب عمل جديدة للمساهمة في حل بعض المشاكل القائمة خصوصا القضية الليبية.

والتي يولي لها الرئيس تبون، اهمية قصوى للدفع بعملية حث الليبين لايجاد حل ليبي لبيبي وبمساعدة الاشقاء العربي.

كما أكد ذات المتحدث، ان الجزائر تحرص على وحدة ليبيا الترابية وسيادتها وشهبها واستقلالها السياسي.