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الرياضة

لعمامرة: “وزير الخارجية الكرواتي أصبح مناصرا للخضر”

بقلم كريم.تيغرمت
لعمامرة: “وزير الخارجية الكرواتي أصبح مناصرا للخضر”
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كشف وزير الشؤون الخرجية رمطان لعمامرة، بأن بأن نظيره الكرواتي، أصبح مناصرا وفيا للمنتخب الوطني الجزائري.

وصرح لعمامرة، خلال انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الجزائري، الكرواتي: “صادف تواجد وزير الخارجية الكرواتي بالجزائر مع فوز منتخبنا الوطني”.

كما أضاف: “قضيت جانبا من هذه المباراة، مع زميلي وزير الخارجية الكرواتي، والذي أصبح مناصرا وفيا لاللمنتخب الوطني”.

وتابع رمطان لعمامرة: “ويأتي هذا من منطلق تأكيد الخضر، بأنه منتخب قوي، واستحق الفوز في هذه البطولة الكبيرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/G8QRq
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