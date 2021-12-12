لعمامرة: “وزير الخارجية الكرواتي أصبح مناصرا للخضر”
بقلم كريم.تيغرمت
كشف وزير الشؤون الخرجية رمطان لعمامرة، بأن بأن نظيره الكرواتي، أصبح مناصرا وفيا للمنتخب الوطني الجزائري.
وصرح لعمامرة، خلال انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الجزائري، الكرواتي: “صادف تواجد وزير الخارجية الكرواتي بالجزائر مع فوز منتخبنا الوطني”.
كما أضاف: “قضيت جانبا من هذه المباراة، مع زميلي وزير الخارجية الكرواتي، والذي أصبح مناصرا وفيا لاللمنتخب الوطني”.
وتابع رمطان لعمامرة: “ويأتي هذا من منطلق تأكيد الخضر، بأنه منتخب قوي، واستحق الفوز في هذه البطولة الكبيرة”.
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