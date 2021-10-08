لعمامرة يؤكد إلتزام الجزائر اتجاه القارة الافريقية لتحقيق تحول طاقوي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة التزام الجزائر اتجاه القارة لتحقيق تحول طاقوي يضمن تنميتها ويحفظ حقها في الانتفاع بمواردها، وهذا في إطار أشغال الاجتماع الوزاري “افريقيا-ايطاليا”.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر تويتر:”في إطار أشغال الاجتماع الوزاري “افريقيا-ايطاليا”، أكدت إلتزام الجزائر اتجاه القارة لتحقيق تحول طاقوي يضمن تنميتها ويحفظ حقها في الانتفاع بمواردها، مبرزا مخطط الجزائر الطموح لتحقيق “النمو الأخضر” بعد وضع رئيس الجمهورية الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية في صلب برنامجه.”