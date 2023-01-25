لعمامرة يؤكد دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في ليبيا

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة. فإن المباحثات بين الطرفين تركزت حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الإستحقاقات الانتخابية المنتظرة. باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

و جدّد لعمامرة بهذه المناسبة دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الإتجاه. مؤكدا إستعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين. خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

كما أضاف البيان، أن رئيس بعثة الأمم المتحدة باتيلي أشاد بالمساهمة الإيجابية للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا. وتضامنها الدائم مع هذا البلد الشقيق والجار. مؤكدا على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.