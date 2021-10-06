لعمامرة يؤكد على تضامن الجزائر اللامشروط في دعم مالي

جدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، التأكيد على تضامن الجزائر اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة. وأفاد بيان للخارجية، أن الوزير لعمامرة، تبادل وجهات النظر بخصوص بعض جوانب علاقات البلدين الدولية واستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة. إلى جانب آخر تطورات مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير لعمامرة على “تضامن الجزائر والتزامها بمواصلة جهودها على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة”. “لمرافقة الأطراف المالية نحو تحقيق التوافقات الضرورية للتسريع من وتيرة تجسيد بنوده على أرض الواقع”.

وأضاف بيان الخارجية، أن لعمامرة حظي خلال زيارته باستقبال من قبل الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي، شوغال مايغا. حيث تناول الطرفان التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيز التبادلات في المجال الاقتصادي والتجاري والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

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