لعمامرة يباحث الوضع بالمنطقة مع نظرائه من مصر السودان وتونس

تباحث اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع نظرائه من تونس ومصر والسودان. وهذا في تبعا للمشاورات الايجابية التي اجراها الوزير خلال زيارته الأخيرة لتلك الدول.

وخلال المكالمة الهاتفية التي اجراه لعمامرة مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي تباحث الطرفان التطورات الأخيرة في المنطقة. بالإضافة إلى آليات توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في توطيد دعائم الأمن والاستقرار.

وكما تباحث لعمامرة في إتصال هاتفي مع مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان. أين جدد الطرفان الإتزام بالعمل سويا من أجل ترقية الحلول السياسية للأزمات التي تعيشها المنطقة.

وكان مساء اليوم وزير الخارجيةتبحث ايضا مع نظيره المصري سامح شكري مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما إستعرض الطرفان سبل تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتجسيد التسوية السياسية المنشودة.