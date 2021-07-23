لعمامرة يبحث التنسيق الجزائري التركي.. وراهن ليبيا مع أوغلو وكوبيش

حث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة التنسيق الجزائري التركي. وراهن ليبيا في مكالمتين هاتفيتين مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وممثل الأمين العام الأممي في ليبيا، التشيكي يان كوبيش.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال لعمامرة: “في مكالمة هاتفية مع زميلي مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا. أكدنا على عزمنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بيننا. وعبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وترسيخ سنة التشاور والتنسيق المتبادل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وفي تغريدة ثانية، كشف لعمامرة: “كان لي حديث مطول مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. يان كوبيش، حول آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق. جددت له دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة وكذا إستعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي”.