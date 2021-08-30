لعمامرة يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع المنقوش

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، بالجزائر، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق.

وجدد الوزير، التأكيد على الدور المحوري لدول الجوار الليبي في مرافقة الإخوة الليبيين في مساعيهم الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb