لعمامرة يبحث توسيع الشراكات الصناعية مع فنلندا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، محادثات مع رئيس مجلس الأعمال الفنلندي-الجزائري يوكا سيهفوي.

والتقى الطرفان، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة ال 19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال بفنلندا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تمحور اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر بهلسنكي جمال مكتفي حول “مناخ الاعمال في بلدنا. على ضوء القانون الجدي الخاص بالاستثمار الذي أعد وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

كما تناول الطرفان، أفاق تطوير وتوسيع الشراكات الصناعية بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الفنلنديين في المجالات التي تتمتع فيها تنافسية فنلندا بسمعة دولية.

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