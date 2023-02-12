لعمامرة يبحث مع أبو الغيط تنفيذ قرارات القمة العربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بالقاهرة، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في أشغال مؤتمر دعم وحماية مدينة القدس المحتلة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تركزت المحادثات حول تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما التقى لعمامرة كذلك بالعديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من تونس، الكويت، السودان، اليمن، لبنان. ووزير الدولة القطري، إلى جانب شخصيات عربية ودولية مشاركة في أشغال المؤتمر.