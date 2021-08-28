لعمامرة يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز العمل العربي المشترك

تلقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من نظيره سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وحسب تغريدة للوزير على تويتر، تباحث الطرفان، خلاله المكالمة، أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

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