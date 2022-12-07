لعمامرة يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز التعاون والشراكة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لقاء ثنائيا مع وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيوفري انييما، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.

ويأتي هذا اللقاء على هامش أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا بمدينة وهران،

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد سمح اللقاء باستعراض أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الندوة، حيث عبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي يشهده مسار وهران في سبيل تمكين المجموعة الإفريقية من المساهمة بشكل مؤثر في صناعة القرار داخل مجلس الأمن الأممي.

وعلى الصعيد الثنائي، ثمن الوزيران الحركية النوعية لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين الجزائر ونيجيريا، خاصة في مجال تجسيد المشاريع الهيكلية التي تربط البلدين، كما تم الاتفاق بشأن الاستحقاقات الثنائية المقبلة.يضيف البيان.