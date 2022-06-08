لعمامرة يبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية تعزيز التعاون

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، طارق محمود أحمد الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الحوار السياسي المنتظم بين البلدين.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت المباحثات وضع العلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة المتحدة وآفاق توطيدها في مختلف المجالات والقضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، الإرادة السياسية التي تدفع البلدين إلى تعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي ، وتعميق الحوار السياسي في توسيع نطاق الانطواء الذي يرسم مواقفهما المبدئية في مختلف القضايا.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني في لندن قريباً، والتي سيترأسها رئيسا الدبلوماسية في البلدين.

إلى جانب الأزمة وأوضاع الصراع في إفريقيا والشرق الأوسط، ناقش الطرفان التطورات المسجلة في الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الغذائي في العالم.

ومن جهته، رحب وزير الدولة البريطاني بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز الحلول السياسية لمشاكل جوارها وخارجها.

وأخيرا ، كان هذا الاجتماع فرصة لإعادة التأكيد على تمسك البلدين بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامهما بتعزيز الدور الأساسي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين.