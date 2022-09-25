لعمامرة يبحث ملفات هامة مع نظيره الصيني

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس السبت، مع وزير الخارجية ومستشار الدولة الصيني وانغ يي.

وجاء هذا اللقاء، مواصلة لنشاط الوزير، في إطار الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين. التطور النوعي الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين التي يحتفل الطرفان بعيدها الستين هذا العام.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر حول الأوضاع المقلقة التي يمر بها العالم. في ظل الأزمة الأوكرانية وما خلفته من احتقان واستقطاب في العلاقات الدولية.

وجدّد الطرفان عزمهما على تكثيف التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق لتجسيد المشاريع الوطنية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية. حيث ينتظر منها الكثير في مجال التنمية الوطنية.

وكذا مواصلة العمل الدبلوماسي وفق مبدأ تبادل الدعم بصفة ثابتة خاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا والمصالح الجوهرية.