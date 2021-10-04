لعمامرة يبحث ملف الصحراء الغربية مع مفوض السلم والأمن الإفريقي

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بانكولي أديوي.

وحسب ما أورده الوزير على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، تشاور الطرفان حول مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا، مالي ومنطقتي الساحل والصحراء والقرن الافريقي.

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كما تناول الطرفان، التحديات التي يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، على ضوء جهود ومبادراتها الرامية لارساء الأمن والاستقرار.

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