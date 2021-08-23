لعمامرة يتباحث الأزمة الليبية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا

إستقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الإثنين المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند. وخلال اللقاء إستعرض الطرفان آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الامم المتحدة.

بالإضافة إلى ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر. وجاء هذا اللقاء على هامش زيارة رمطان لعمامرة إلى تونس أين قدم رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد