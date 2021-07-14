لعمامرة يتباحث التعاون في مجال مكافحة كورونا مع نظيره الإماراتي

أجرى اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وخلال المكالمة تباحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كوفيد 19 .علاوة عن أولويات العمل العربي المشترك.

وبمناسبة هنأ وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات نظيره الجزائري بتعيينه على رأس الوزارة في التعديل الأخير للحكومة.

ونشر رمطان لعمامرة تغريدة عبر صفحته على التويتر هذا مضمونها:

“في اتصال هاتفي للتهنئة بادر به مشكورا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات الشقيقة”. كما أضاف الوزير تباحثنا سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كوفيد 19 .”علاوة عن أولويات العمل العربي المشترك.”