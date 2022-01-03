لعمامرة يتباحث مستجدات الأوضاع العربية مع نظيره القطري

أجرى رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وخلال المكالمة الهاتفية تبادل الطرفان التهاني بمناسبة السنة الجديدة كما إستعرضا وضع العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى التحضيرات للاستحقاقات المنتظرة فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.

لعمامرة يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

هنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال لعمامرة: “أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه.”

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية.”

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عث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الجمعة برسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وحسب ماجاء في مضمون الرسالة في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية ..وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي، أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيّد .”

وأضاف الرئيس تبون “بإدراك تام للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات.. ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية.. نستلهم معا بهذه المناسبة، القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم.. ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا.. والتي عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمّة.”

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هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الوزير الأول: “أبارك لكم حلول العام الجديد، وأتمنى أن يكون عام أمان وسلامة وبركة على الجزائريين في داخل وخارج الوطن.”

قبل أن المتحدث نفسه: “نتسلح بالإرادة الرفع تحديات الاقلاع الاقتصادي، ونعول في ذلك على انخراط جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم.”

واختتم رئيس الحكومة قائلا: “الجرائر الجديدة ليست شعارا ردده الألسن، بل قناعة تنتج ممارسات جديدة بدأت ببناء مؤسسات بنفس جديد، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حددها رئيس الجمهورية. ومن الله التوفيق والسداد، كل عام والجزائر بخير “.

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