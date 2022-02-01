لعمامرة يتباحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق تجاوز حالة الانسداد الراهنة مع نظيرته نجلاءالمنقوش

اجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة لقاءً ثنائيا تشاوريا مع نظيرته الليبية، نجلاءالمنقوش. اللقاء جرى عشية انطلاق أشغال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية.

وخلال اللقاء تناول الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق تجاوز حالة الانسداد الراهنة لاعادة بعث المسارالسياسي لحل الأزمة.

كما كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظرحول أهم المواضيع المطروحة أمام الاجتماع الوزاري الافريقي، وتطرق اإلى الاستحقاقات العربية المقبلة. حيث أشادت الوزيرة الليبية بالمقاربة الجزائرية ومساعيها الرامية لتوفير شروط نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وبالمناسبة جدد لعمامرة دعم الجزائرالثابت ووقوفها الدائم بجانب الليبيين، مشددا على أهمية السعي للدفع بمسار المصالحة الوطنية الليبية. والتي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الأشقاء الليبيين.

ومن جانبها،أكدت نجلاءالمنقوش مرة أخرى على تقدير بلاده الموقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي وسعيها الدؤوب لاعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.