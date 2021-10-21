لعمامرة يتباحث مع مسؤولة أمريكية آخر الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم الخميس، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”على هامش مؤتمر ليبيا، استقبلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة يائيل لمبرت، حيث تبادلنا وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، مجددين التزامنا المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة.”

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