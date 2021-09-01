لعمامرة يتباحث مع مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، مشاورات مع مفوض الإتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي.

وتم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على مستوى القارة، وكذا استعراض أهم المسائل المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي.

وجدد الوزير دعم الجزائر وعزمها على مواصلة الجهود حفاظا على وحدة وفعالية منظمتنا القارية بغية تحقيق الأهداف المشتركة.