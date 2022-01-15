لعمامرة يتباحث مع نظيره الإماراتي

عقد رمطان لعمامرة وزيرالخارجية والجالية الوطنية بالخارج جلسة عمل مع النظيره الإماراتي الشيخ عبد بن زايد . وذلك في إطار زيارته لدولة الإمارات بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وتناولت المباحثات العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها كما اكد الطرفان على ضرورة توطيد العلاقات. كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك . لا يبما منها المتعلقة بمستجدات الاوضاع في العالم العربي .

وخلا الجلسة اشاد الطرفان بعمق الروابط التاريخية بين البلدين مؤكدين على ضرورة تظافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة خاصة في الجانب السياسي والإقتصادي والسمو بها نحو مستويات أعلى .

وفي الختام تم الإتفاق يسن الطرفين على مواصلة التشاور والتنسيق لتحقيق اهداف العمل العربي المشترك وكذا معالجة التحديات التي مختلف الازمات.