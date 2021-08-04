لعمامرة يتباحث مع نظيره التشادي العلاقات الثنائية بين البلدين

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة، أنه أجرى إتصالا هاتفيا رفقة نظيره التشادي شريف محمد زين أمس الثلاثاء.

وكتب لعمامرة، على صفحته الخاصة بالتويتر:” أجريت إتصالا هاتفيا مع زميلي وأخي شريف محمد زين، وزير خارجية جمهورية تشاد. تناولنا خلاله عدة مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية. وكذا بالأوضاع في جوارنا الاقليمي المشترك وسبل ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تقوض الإستقرار في المنطقة.