لعمامرة يتباحث مع نظيره التونسي حول التطورات الأخيرة في المنطقة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وقال لعمامرة في تغريدة له على تويتر:”تكريسا لسنة التنسيق والتشاور المستمر والمتبادل بين الجزائر وتونس، أجريت اليوم محادثات هاتفية مع زميلي وأخي عثمان الجرندي تناولنا خلالها التطورات الأخيرة في المنطقة وآليات توحيد جهودنا المشتركة للمساهمة في توطيد دعائم الأمن والاستقرار.”