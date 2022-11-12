لعمامرة يتباحث مع نظيره المالطي إيان بورج

عقد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة جلسة عمل مع نظيره من جمهورية مالطا إيان بورج. وذلك في ختام مشاركته بالعاصمة الفرنسية في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس للسلام.

وخلال اللقاء تطرف الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وعدد من الملفات الاقليمية والدولية. كما تناولا بالنقاش أبرز الملفات الأمنية والسياسية والاوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وحسب بيان للوزارة اتفاقا الطرفان على “ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين دبلوماسيتي البلدين على مستوى المنظمات وأطر التعاون التي تجمع الجزائر ومالطا على غرار الشراكة الأورو-متوسطية ومجموعة 5+5 وهيئة الأمم المتحدة”.