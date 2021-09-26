لعمامرة يتباحث مع نظيره المصري حول أهم القضايا والتحديات المطروحة

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة نيويورك. مع نظيره المصري، سامح شكري.

وكتب لعمامرة في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “مع وزير خارجية مصر الشقيقة, سامح شكري. تناولنا العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة والتزامنا بالارتقاء بها لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية في منشوره: “كما تشاورنا حول أهم القضايا والتحديات المطروحة على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق”.

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