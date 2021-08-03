لعمامرة يتباحث مع نظيره من جمهورية النيجر الأزمة الليبية وسبل تعزيز دور دول الجوار

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية النيجر، هاسومي مسعودو، مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وقال لعمامرة في تغريدة له على تويتر”: في اتصال هاتفي مع زميلي وأخي هاسومي مسعودو، وزير خارجية جمهورية النيجر، استعرضنا مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وسبل تعزيز دور دول الجوار في مرافقة الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل شامل وسلمي بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها.”