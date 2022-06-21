لعمامرة يتحادث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء أمس الاثنين. محادثات ثنائية على انفراد. مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. الذي وصل إلى الجزائر في زيارة عمل تدوم يومين.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد تندرج هذه الزيارة، “في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة. بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022. وكذا حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من إنعكاسات سلبية على دول المنطقة”.

و أضاف المصدر، أنه “من المنتظر أن يعقد الوزير لعمامرة مع ضيفه اليوم الثلاثاء جلسة عمل موسعة تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام الذي سيلتئم بالجزائر تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة”.