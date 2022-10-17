لعمامرة يتحادث مع الأمين العام للجامعة العربية

عقد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار التنسيق المتواصل لاستكمال التحضيرات للقمة العربية. التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن “المحادثات بين لعمامرة وأبو الغيط تركزت بهذه المناسبة حول الجوانب الجوهرية ذات الصلة بالقمة العربية. حيث استعرض الطرفان أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الإستحقاق وآفاق بلورة قرارات طموحة تتيح خلق ديناميكية جديدة لترقية العمل العربي المشترك. وتضمن الاستجابة بصفة جماعية وتوافقية للتحديات المطروحة على الساحة العربية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. من أجل تمكين المنظومة العربية من التموقع كفاعل مؤثر على الساحة الدولية. لا سيما في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم”.

كما أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بدور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبجهوده الحميدة التي تكللت باتفاق قادة الفصائل الفلسطينية. وتوقيعهم على إعلان الجزائر للمّ الشمل. من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما أكد لعمامرة وأبو الغيط على أهمية تثمين الزخم الذي تولد عن هذا الإنجاز التاريخي والبناء عليه لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوخاة من القمة من حيث توحيد الصف العربي وإعلاء المصلحة العليا للأمة العربية.

وأوضح البيان، أنه في ختام الجلسة التي تعد الأخيرة قبل القمة. أعرب الوزير لعمامرة والأمين العام أبو الغيط عن إرتياحهما لمستوى التنسيق بين الجزائر وجامعة الدول العربية لإحاطة هذا الإستحقاق العربي الهام بكل عوامل النجاح إستجابة لتطلعات الشعوب العربية. التي تتوق لاستشراف الآفاق الواعدة للعمل العربي المشترك.

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