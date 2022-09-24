لعمامرة يتحادث مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل بقيادة الرئيس السابق للنيجر، محمدو إيسوفو، في نيويورك.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتركزت المحادثات مع رئيس وأعضاء الفريق حول التحديات السياسية والأمنية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء وآفاق معالجتها.

وأحاط لعمامرة ضيوفه بالجهود التي تبذلها الجزائر لاستعادة الأمن والإستقرار، وتشجيع التنمية في هذا الفضاء الذي يمثل جوارها المباشر.

كما أطلعهم على المبادرات التي أطلقتها الجزائر بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الآليات العملياتية التي تجمع دول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفريق قد تم تأسيسه بالتعاون بين الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي. وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حيث تم تنصيب أعضائه رسميا يوم الـ22 سبتمبر.

وتشمل العهدة الموكلة إلى الفريق إجراء تقييم مستقل وتقديم توصيات محددة لمعالجة التحديات التي تواجهها دول منطقة الساحل والصحراء. وتعبئة الموارد اللازمة لضمان استجابة مستدامة لها.

ويتألف الفريق تحت قيادة الرئيس السابق للنيجر محمدو إيسوفو من دونالد كابروكا، وزير المالية السابق في رواندا. والرئيس السابق لبنك التنمية الإفريقي، والسفيرة ليلى زروقي، ممثلة الأمين العام السابقة والرئيسة السابقة لبعثة مونوسكو.

وكذا وسوياتا مايغا، المحامية والرئيسة السابقة للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. و محمد بن شمباس، ممثل الأمين العام السابق لغرب افريقيا والساحل.