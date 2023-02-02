لعمامرة يتحادث مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي وهذا ما دار بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي، ويندي شيرمان، بمبادرة من هذه الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، سمحت هذه المكالمة بتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرق الطرفان، على وجه الخصوص، إلى الوضع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين. وكذا الأزمة الحالية في العلاقات الدولية على خلفية الازمة في أوكرانيا.

وثمن المسؤولان الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية-الأمريكية. واتفقا على تعميق الحوار الاستراتيجي على كافة المستويات بين البلدين بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة.