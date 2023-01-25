لعمامرة يتحادث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيب بوريل، بمبادرة من هذا الأخير.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تمحورت المحادثات حول آفاق إضفاء ديناميكية جديدة على الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. من أجل إرساء علاقات متوازنة وتعود بالفائدة على الطرفين.

كما تطرق المسؤولان بالمناسبة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. سيما أوضاع الأزمة في منطقة الساحل-الصحراوي وكذا في الشرق الأوسط.