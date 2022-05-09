لعمامرة يتحادث مع نظيرته البوسنية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، مع نظيرته البوسنية، بيسيرا توركوفيك.

كما توسعت المباحثات فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

هذا و كانت الوزيرة البوسنية قد ترحمت في وقت سابق بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني.

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