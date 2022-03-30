لعمامرة يتحادث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن. كما حل، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في الجزائر. كما سيعقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين.

في حين، سيتم مناقشة التعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيفتتح الوزير رسمياً جناح الولايات المتحدة بصفتها ضيف الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي. أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.

كما سيلتقي بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر.

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كما كشفت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، شيرمان ويندي، في وقت سابق، أن العلاقات الجزائرية-الأمريكية واسعة وعميقة. معربة عن تطلع البلدين إلى تعزيزها أكثر، خاصة في المجال الإقتصادي.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي في تصريح للصحافة عقب إستقبالها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر واسعة وعميقة ونتطلع إلى مواصلة تعميق تعاوننا. خاصة في المجال الإقتصادي والطاقة النظيفة والأمن ومجالات أخرى. مؤكدة إرادة البلدين في تعزيز تعاونهما التجاري والإقتصادي.

كما أعربت عن خالص شكرها للرئيس تبون على كرم ضيافته وترحيبه الحار بمناسبة زيارتها إلى الجزائر بصفتها نائبة لوزير الخارجية الأمريكي. وأكدت ذات المسؤولة أن اللقاء كان مثمرا للغاية. حيث أطلعها الرئيس تبون على “خططه لخلق المزيد من فرص العمل وتنويع الإقتصاد الجزائري في قطاعات استراتيجية. بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة”. حسب قولها.