لعمامرة يتحادث مع نظيره الفرنسي ايف لودريان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان. وتناول الطرفان خلالها العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وتم التطرق خلال محادثات لعمامرة ولودريان، -حسب تغريدة الوزير-، إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية. ونشر الوزير صور تجمعه مع وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان.

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