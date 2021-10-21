لعمامرة يتحادث مع هؤلاء المسؤولين الليبيين
بقلم نادية بن طاهر
تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مع مسؤولين ليبيين على هامش زيارته إلى ليبيا اليوم الخميس.
وغرد الوزير على صفحته بتويتر قائلا: “محادثات ثرية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وكذا مع الزميلة نجلاء المنقوش، قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي”.
وأضاف الوزير: “أعربت لهم عن دعمنا لهذه المبادرة التي نأمل أن يكون لها الأثر البالغ في الدفع بالعملية السياسية الجارية. يجتمع مع مسؤولين ليبيين”.
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