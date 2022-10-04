لعمامرة يتحادث مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، جون موليمبا. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسبما أفاد بيان للوزارة، فإن “المحادثات سمحت بالتأكيد مجددا على الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي، يوري موسيفيني. للعمل على تعزيز الروابط التاريخية للأخوة والتعاون بين الجزائر وأوغندا. في امتداد نضالهما المشترك من أجل الإستقلال والتزامهما الإفريقي في خدمة قضايا إفريقيا والدول النامية.

وتحسبا للاستحقاقات الثنائية القادمة، إستعرض لعمامرة مع نظيره الأوغندي آفاق تعزيز الحوار السياسي. وترقية الشراكة الإقتصادية بين البلدين بشكل يسمح باستغلال أفضل للإمكانيات المتوفرة لدى اقتصاد البلدين”.

وأضاف البيان، أن اللقاء شكل أيضا فرصة للتطرق إلى الوضع العام السائد في إفريقيا وتبادل وجهات النظر بخصوص التحديات التقليدية والجديدة التي تمنع القارة من تحقيق الأهداف في مجال السلم والأمن والتنمية.

كما أكد البيان أن الجزائر وأوغندا، وتمسكهما الثابت بمبادئ عدم الانحياز، قد شددا على ضرورة تطوير العمل الإفريقي المشترك بشكل أكبر في إطار الإتحاد الإفريقي من أجل حماية البلدان الإفريقية من التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومن مناخ الإستقطاب الناجم عن ذلك. كما اتفق الوزيران على تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الإنحياز.

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