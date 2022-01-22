لعمامرة يتحادث هاتفيا مع نظيريه التونسي والموريتاني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اتصالا مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

أين تطرقا للتحضير للاستحقاقات الثنائية تجسيدا لنتائج زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد المجيد تبون.

بالإضافة إلى عديد المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك،لاسيما وأن الجزائر ستتسلم الرئاسة من تونس خلال القمة العربية المقبلة بالجزائر.

كما تحادث وزير الخارجية لعمامرة مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجزائر وموريتانيا.

وذلك حول مستجدات الأوضاع في دولة مالي التي نتقاسم معها الجوار، فضلا عن متابعة تنفيذ نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الجزائر.

وجاء فحوى الإتصالين بين الوزير لعمامرة ونظيريه التونسي والموريتاني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.