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الوطني

لعمامرة يترأس اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
لعمامرة يترأس اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية
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ترأس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”ترأست اليوم اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية تركزت أشغاله حول تقييم ما تم تحقيقه في إطار اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتحديد الصعوبات التي حدت من وتيرة تنفيذه وكذا السبل الكفيلة ببعث حركية جديدة لهذا المسار خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة.”

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=977504
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