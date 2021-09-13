لعمامرة يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الجزائر
بقلم خالد زوبيري
استلم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري.
وجاء في بيان الوزارة:”استقبل وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، عبدالله بن ناصر البصيري الذي قدم له نسخة من اوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.”
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=985547