لعمامرة يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، فاليريان شوفايف، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لروسيا الفدرالية لدى الجزائر.

وحسب بيان وزاروالخارجية، فقد استعرض الجانبان بهذه المناسبة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وبالخصوص التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية القادمة.

كما تناولا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الاقليمي والدولي. يضيف بيان الخارجية.



هذا وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية تهانيه للسفير الروسي، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

ومن جانبه أكد السفير الروسي عن تطلعه للعمل مع السلطات الجزائرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا تجسيدا للإرادة

المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين.