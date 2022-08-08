لعمامرة يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، صالح همه محمد بكدة، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لدولة ليبيا لدى الجزائر.

وشكل اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين، كما تناولا مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولةليبيا الشقيقة، مؤكدين على ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لتحقيق هدف بناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق.

وبهذه المناسبة جدد الوزير لعمامرة ترحيبه بالسفير الليبي الجديد مؤكدا له أنه سيجد كل الدعم والتعاون من السلطات الجزائرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف.

من جهته أعرب الدبلوماسي الليبي عن شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على وقوفها بجانب ليبيا في هذه الظروف الدقيقة، معربا في ذات الوقت عن التزامه للمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى المستويات.

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