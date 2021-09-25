لعمامرة يتشاور مع نظيره السوري حول آفاق النهوض بالعمل العربي

جمعت وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مشاورات مع نظيره السوري، الدكتور فيصل المقداد.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، حسب تغريدة للوزير، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنشيط آليات التعاون الثنائي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآفاق النهوض بالعمل العربي المشترك.

طالع أيضا:

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb