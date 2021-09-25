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لعمامرة يتشاور مع نظيره السوري حول آفاق النهوض بالعمل العربي

بقلم نادية بن طاهر
لعمامرة يتشاور مع نظيره السوري حول آفاق النهوض بالعمل العربي
وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بنيويورك
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جمعت وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مشاورات مع نظيره السوري، الدكتور فيصل المقداد.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، حسب تغريدة للوزير، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنشيط آليات التعاون الثنائي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآفاق النهوض بالعمل العربي المشترك.

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