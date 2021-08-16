لعمامرة يتلقى إتصالا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة إتصالا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر. وخلال المكالمة قدمت زينة عكر التعازي في ضحايا الحرائق،التي شهدتها عدة ولايات بالجزائر.

كما أكدت تضامن بلادها مع الجزائر دولة وشعبا. من جهته أعرب لعمامرة عن تضامنه إثر حادثة انفجار صهريج وقود شمال لبنان. مترحما على أرواح الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.