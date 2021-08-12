لعمامرة يتلقى إتصالا من نظيره السعودي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، اتصالا نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وفي تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، قال لعمامرة: “تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، عبر خلاله عن تضامن المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب الجزائر في الظرف العصيب الذي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عديد المناطق في بلادنا الغالية.”