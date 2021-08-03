لعمامرة يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم إتصالا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. وخلال المكالمة تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

ونشر الوزير لعمارة عبر صفحته على التويتر تغريدة هذا مضمونها

تلقيت اتصالا هاتفيا للتهنئة من الزميلة والأخت نجلاء المنقوش، وزيرة الشقيقة،عبرنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية. كما تبادلنا وجهات” “.النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها.