لعمامرة يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره القطري

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إتصالا هاتفيا من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وغرّد الوزير عبر صفحته على التويتر:” سعدت باتصال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية Flag of Qatar الشقيقة، لتقديم التهنئة.

وأضاف الوزير:” أن الإتصال شكل فرصة للإشادة بالمستوى المتميز لعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين. وكذا التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية.