لعمامرة يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الجمعة إتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو. وخلال المكالمة تباحث الطرفان أهم مواعيد الشراكة الثنائية واستعراض الأوضاع في منطقي الساحل والصحراء والشرق الأوسط. كما تطرق الطرفان إلى آفاق الشراكة الجزائرية-الأوروبية.

وكتب لعمارة عبر صفحته على التويتر تغريدة هذا مضمونها: تلقيت اتصالا هاتفيا من زميلي لويجي دي مايو، وزير خارجية ايطاليا، لتقديم التهنئة.

وأضاف الوزير “اغتنمنا الفرصة لبحث أهم مواعيد الشراكة الثنائية واستعراض الأوضاع في منطقي الساحل والصحراء والشرق الأوسط”

وهذا” بغية تعزيز التشاور والتنسيق. كما تطرقنا إلى آفاق الشراكة الجزائرية-الأوروبية.”