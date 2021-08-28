لعمامرة يتلقى اتصالا من الأمير فيصل بن فرحان

تلقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وجاء في تغريدة للوزير على تويتر: “تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية كما تبادلنا وجهات النظر حول قضايا اقليمية ودولية تحظى باهتمامنا المشترك”.

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